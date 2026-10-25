Luciano Spalletti sente evidentemente il peso di Lecce-Juventus che sta per iniziare. E sente anche il peso di una questione di cui si parla tanto in giro negli ultimi giorni. Oggi Kolo Muani e Woltemade giocano dal primo minuto per la prima volta, soluzione invocata dall'ambiente. Ma, stuzzicato sul tema, ha voluto precisare il suo punto di vista anche con determinazione, forse eccessiva considerando la legittimità della domanda e l'educazione con cui gli era stata rivolta.

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Le parole di Spalletti prima di Lecce-Juventus

"Oggi prima volta dall'inizio? Ma che vuol dire dall'inizio? Tu (rivolto a Dario Marcolin, ndr) sei stato anche calciatore. Quando si fa giocare due punte così dall'inizio, poi io come faccio ad avere una sostituzione che abbia forza d'urto e continuità? Per forza poi devo trovare soluzioni diverse dal buttare la palla in area di rigore che è fondamentale, si vede in tutte le partite. Il ragionamento secondo me non è molto corretto da parte di tutti. Poi se l'approccio va male, io come lo correggo? Facendo un'involuzione rispetto al piano che ritengo giusto oppure con Nico Gonzalez, quando l'ho avuto a disposizione. Facciamo discorsi per riempire il programma ma che sul ragionamento profondo hanno difficoltà", ha detto ai microfoni di DAZN.