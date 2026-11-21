Continua il momento di forma straordinario della Lazio che regola 3-0 il Lecce all'Olimpico: doppietta di Noslin e gol di Frattesi
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Continua il momento di forma straordinario della Lazio che regola 3-0 il Lecce all'Olimpico e sale a 32 punti in classifica, portandosi a +4 sull'Inter seconda.
Protagonista del match Noslin, autore di una doppietta (25' e 68') prima del gol del 3-0 al 90' di Frattesi. Vince anche il Como che batte 2-0 il Cagliari grazie ai gol di Jacobo Ramon e Da Cunha.
Como che sale a 26 punti, a -1 dalla Roma e a -2 dall'Inter in attesa di Parma-Roma e Atalanta-Inter.
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