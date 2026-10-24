Le formazioni ufficiali di Lazio-Parma: ecco le scelte di Gattuso e Gilardino

Gianni Pampinella
Episodio 26_ Guarro e Pace

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La Lazio vuole approfittare della frenata della Roma e vivere una notte da capolista. I biancocelesti all'Olimpico affrontano il Parma di Gilardino che cerca ancora la prima vittoria sulla panchina degli emiliani. Gattuso conferma Noslin al centro dell'attacco e Frattesi a centrocampo. Gilardino lascia, a sorpresa, fuori Bernabé.

Frattesi Lazio
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LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso

PARMA (3-5-2): Corvi; Diego Carlos, Troilo, Drobnic; Delprato, Ordonez, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Touré. Allenatore: Alberto Gilardino

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