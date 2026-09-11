Arrivato alla Lazio da poche settimane, Andrea Pinamonti lavora per lasciare un segno in biancoceleste. Dei progetti individuali e di gruppo ha parlato nel corso di una intervista concessa ai microfoni di DAZN, nella quale, tra le altre cose, ha parlato di un altro ex Inter come lui approdato in biancoceleste. Queste le considerazioni dell'attaccante:

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"Frattesi porterà la mentalità vincente che ha acquisito all'Inter. Io posso portare esperienza, non sono più giovanissimo e ne ho accumulata un po'. In questo gruppo ci sono tanti giovani, quindi cercherò di mettermi a disposizione e rispondere alle loro domande".