GUARRO e PACE EP34: Chivu ha detto una cosa da brividi. Barella non può diventare una tassa

Andrea Pinamonti, autore del gol ha portato tre punti importanti alla Lazio questo pomeriggio contro il Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN della classifica che oggi sorride più che mai alla squadra di Gattuso. Queste le sue considerazioni:

"Il gol è importantissimo per gli attaccanti, ho vissuto una grande emozione. Si parla solo delle altre in ottica scudetto? Non ci interessa molto quello che dicono gli altri, noi pensiamo partita per partita e allenamento per allenamento. Siamo concentrati su quello che ci chiede il mister, contenti per i risultati e poi vedremo quello che succederà più avanti".