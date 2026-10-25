Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Juventus, le scelte di Di Francesco e Spalletti per il match in programma alle 18 al Via del Mare
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Alle 18 al Via del Mare si gioca Lecce-Juventus. I bianconeri devono dare dei segnali dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio in Europa League contro il Rennes.
Il Lecce, invece, è in fiducia dopo la vittoria per 3-0 sul campo dell'Udinese nel precedente turno di campionato.
Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Juventus, le scelte di Di Francesco e Spalletti.
FORMAZIONI LECCE-JUVENTUS
Lecce: Falcone ©, Gaspar, Fatah, N’Dri, Maleh, Veiga, Gallo, Tiago Gabriel, Geubbels, Kaba, Ngom.
A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Ndaba, Siebert, Fofana, Štulić, Gandelman, Jean, Esteban, Gorter, Scott, Monteiro.
Allenatore: Eusebio Di Francesco
Juventus: Vicario, Bremer ©, Gatti, Koopmeiners, Kolo Muani, Douglas Luiz, Kalulu, Cambiaso, McKennie, Lucumí, Woltemade.
A disposizione: Pinsoglio, Neto, Kelly, Zhegrova, Boga, Alajbegović, Rugani, Sarr, Cabal.
Allenatore: Luciano Spalletti
Arbitro: Fabio Maresca della sez. di NapoliAssistenti: Luca Mondin della sez. di Treviso – Claudio Barone della sez. di Roma 1IV Ufficiale: Ermanno Feliciani della sez. di TeramoVAR: Daniele Paterna della sez. di TeramoAVAR: Niccolò Baroni della sez. di Firenze
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