Dopo un primo tempo equilibrato, la Roma reagisce e torna alla vittoria in campionato sconfiggendo 2-0 il Genoa
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Dopo un primo tempo equilibrato, la Roma, grazie a due splendidi gol, riesce a reagire dopo la dolorosa sconfitta in Champions League contro il Real Madrid e torna alla vittoria in campionato sconfiggendo 2-0 il Genoa.
Nella prima frazione il risultato non si sblocca, sebbene entrambe le squadre vadano vicine al vantaggio colpendo la traversa. Nella ripresa, però, i giallorossi la sbloccano.
Prima Castro con un pallonetto magico in area di rigore sugli sviluppi di calcio d'angolo, poi con la prima rete in Serie A di Lulli in seguito a un'azione splendida di Soulé. Con questi tre punti, la Roma di Gasperini vola a 17 punti, a -2 dall'Inter, momentaneamente al secondo posto in classifica.
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