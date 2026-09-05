Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ai microfoni de Il Giornale è tornato su quanto accaduto la scorsa stagione in casa rossonera, in particolare da un certo momento in poi. Queste alcune delle parole del difensore in un'intervista uscita oggi.

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Scusi Pavlovic, ma come avete fatto a perdere la Champions a maggio dovendo fare un punto col Cagliari a San Siro durante l'ultima partita? «Non so proprio come abbiamo fatto. Il calcio è strano o meglio, come dice Allegri, lo ha inventato il diavolo».

C'è una spiegazione attendibile? «Credo che la chiave sia la seguente: vinto il derby di ritorno avevamo la convinzione di poter dare ancora fastidio all'Inter. E invece la settimana dopo abbiamo perso con la Lazio. Da quel giorno abbiamo pensato tutti: non potremo vincere più il campionato ma abbiamo in tasca la Champions. È stato il focus sbagliato!».

L'Inter resta la favorita.«Se una squadra ha appena vinto lo scudetto e la coppa Italia come può non essere considerata la favorita del torneo?»