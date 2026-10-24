Tra meno di un'ora avrà inizio Napoli-Roma, big match dell'ottava giornata di Serie A. La squadra di Allegri in campionato è reduce dalla sconfitta contro il Venezia ed è in cerca di riscatto. Dall'altro lato i giallorossi sono a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, una vittoria permetterebbe alla Roma di scavalcare momentaneamente le capoliste Inter e Lazio.

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LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri.A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gilmour, Lucca, Giovane, Vergara, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Lobotka.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, De Roon, Rensch; Soulé, Pisilli; Malen. Allenatore: Gasperini.A disposizione: Vasquez, De Marzi, Koulierakis, Castro, Molina, Balerdi, Di Nunzio, Lulli, Camara, Rodrigo Mora, Ghilardi.