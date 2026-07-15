Inter e Napoli restano davanti nelle previsioni per la prossima Serie A. A inizio mercato sono le due rose più complete del campionato, mentre Juventus e Roma vengono indicate come le principali alternative.

L'Inter riparte da una base ampia. Il mercato dei nerazzurri è impostato per rinforzare la difesa di Chivu, il reparto che la scorsa stagione aveva mostrato qualche limite, con un difensore centrale in cima alla lista dell'area sportiva.

Sul gruppo delle pretendenti si è espresso anche Mauro Braglia. Secondo l'opinionista, la Juventus darà filo da torcere all'Inter e perfino la Roma può ambire allo scudetto. Un quadro che allarga la lista delle squadre in corsa rispetto agli ultimi anni.

La Juventus resta l'incognita del gruppo di testa. Rosa profonda e mercato ancora in costruzione la collocano tra le prime quattro. La Roma prova a inserirsi nella parte alta della classifica, mentre il Milan punta a rientrare tra le squadre da Champions dopo una stagione opaca.

I valori delle rose confermano la gerarchia. Secondo Transfermarkt, Inter e Napoli hanno gli organici più costosi della Serie A. Il divario con le inseguitrici, però, è più ridotto rispetto agli anni del dominio di una sola squadra.

Lo stesso ordine emerge dalle quote antepost. Gli operatori autorizzati dall'ADM mettono Inter e Napoli in cima, con percentuali di restituzione sulla Serie A comprese tra il 93 e il 95 per cento, confrontabili sui migliori siti scommesse calcio regolati in Italia. Le favorite sono segnalate con chiarezza, ma lo scarto con il gruppo alle spalle è contenuto.

A spostare gli equilibri sarà il mercato. Le operazioni in entrata e in uscita delle big, ancora in corso, possono cambiare i rapporti di forza in poche settimane, come mostra il movimento quotidiano di nomi attorno ai nerazzurri e alle concorrenti dirette.

Pesa anche il calendario, che la Lega Serie A diffonderà a ridosso dell'avvio. Gli scontri diretti ravvicinati, la partenza più o meno dura e la sovrapposizione con le coppe valgono quanto una buona campagna acquisti.

A oggi l'Inter resta nel gruppo ristretto delle favorite, in un campionato dato come più equilibrato del solito. La griglia di partenza si definisce ora, sul mercato, prima ancora del calcio d'inizio.