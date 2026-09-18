Francesco Repice, giornalista e storica voce di Radio Rai, è intervenuto a Radio Napoli Centrale per commentare il momento degli azzurri di Allegri, già sconfitti dall’Inter in campionato: "Quanto era in difficoltà il Napoli rispetto alle difficoltà del Bologna? Per me erano in difficoltà entrambe le squadre. C'è un modo diverso di stare in campo. Ci vuole tempo per assimilare i modi di allenare del nuovo mister. Alla base dei cambiamenti ci sono anche questioni relazionali, come accaduto a Firenze. Penso che a Napoli ci sia tanta voglia di giocare a pallone, che porta risultati. Credo che Allegri metta sempre a posto le cose.

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Che Napoli ci aspettiamo contro la Fiorentina? Non penso che Vanoli attaccherà il Napoli, penso che farà blocco basso e proverà a ripartire. Una grande squadra dovrà capire come scardinare il blocco basso. Se si cade nell'inganno si fa una brutta fine. Se invece si farà girare palla con pazienza, andando sulla prima punta così come fa l'Inter con Pio Esposito, si può trovare uno sbocco".