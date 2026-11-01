GUARRO e PACE EP34: Chivu ha detto una cosa da brividi. Barella non può diventare una tassa

Sono appena terminati i due match delle 15 in programma nella domenica di Serie A. All'Olimpico la Lazio di Rino Gattuso ha battuto il Cagliari di Pisacane proseguendo la sua marcia in vetta ora solitaria dopo la sconfitta dell'Inter ieri. Di Pinamonti la rete decisiva a pochi minuti dal termine per la definitiva rimonta e il 2-1 finale. Inutile la rete ospite di Nzola, pareggiata già nel primo tempo da Isaksen. Nel Cagliari espulso anche Obert per somma di ammonizioni nel recupero.

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I biancocelesti sono ora primi in classifica, con un tre di vantaggio sulla squadra di Chivu e quattro sulla Roma di Gian Piero Gasperini.

Nell'altro incontro invece il Frosinone ha vinto ancora una volta, mettendo altro fieno in cascina e continuando a consolidare una classifica clamorosa. I ciociari grazie all'2-0 di oggi contro il Torino, firmato da Ghedjemis e Calò, sono arrivati a quota 20 punti in 10 partite. Alvini è sesto con sei punti di vantaggio su Bologna, Napoli e Juventus in attesa proprio della sfida tra azzurri e bianconeri di stasera.