VIDEO / Atalanta, Giuntoli: “Sarri è l’opposto di Gasperini! Il rigore con la Juve..."

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I giallorossi si impongono in una partita ricca di emozioni: i sardi passano in vantaggio con Nzola in apertura ma gli uomini di Gasperini ribaltano subito il risultato con Lulli e Pisilli. Nella ripresa il pareggio per 2-2 di Maldini. Poi Mora e Malen la chiudono. I lariani subiscono il Toro per buona parte della gara.

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I granata passano in vantaggio con Adams nel primo tempo. Nella ripresa le reti di Ramon, Nico Paz e Baturina nei minuti finali. In classifica i giallorossi salgono a 21 punti, alle spalle di Lazio (25 pt) e Inter (22). Il Como scavalca il Milan e sale al quarto posto (20)