VIDEO / Capello: "Inter e Roma in grande forma! Finalmente gli arbitri..."

Sarà Davide Massa l'arbitro di Roma-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A in programma sabato alle 18 all'Olimpico di Roma.

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Il fischietto di Imperia sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Berti mentre il quarto uomo è Maresca.

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Al VAR c'è Mazzoleni, l'AVAR invece è Di Paolo. Ecco la designazione completa scelta da Orsato per Roma-Inter:

ROMA – INTER Sabato 19/08 h. 18.00

MASSA

MELI – BERTI

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI PAOLO