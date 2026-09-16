Orsato ha affidato Roma-Inter, big-match della quinta giornata di Serie A, a Davide Massa: sarà lui a dirigere la partita dell'Olimpico
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Sarà Davide Massa l'arbitro di Roma-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A in programma sabato alle 18 all'Olimpico di Roma.
Il fischietto di Imperia sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Berti mentre il quarto uomo è Maresca.
Al VAR c'è Mazzoleni, l'AVAR invece è Di Paolo. Ecco la designazione completa scelta da Orsato per Roma-Inter:
ROMA – INTER Sabato 19/08 h. 18.00
MASSA
MELI – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
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