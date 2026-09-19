Manca sempre meno a Roma-Inter, big-match della quinta giornata di Serie A che pone di fronte le prime due della classe, entrambe a punteggio pieno.

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Al Podcast Numer1 su Youtube, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati con il pronostico di Roma-Inter. I tre giornalisti hanno scelto risultati diversi.

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"Roma-Inter finisce 1-1, segnano Dybala e Lautaro", assicura Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. "Finisce 2-1 per la Roma, segnano Dybala e Thuram", invece il pronostico di Sabatini mentre Cruciani è l'unico che dà l'Inter vincente: "2-1, segnano Malen e Thuram"