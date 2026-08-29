Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino: seconda di fila da titolare per l'ex difensore dell'Inter Under 23 Cinquegrano
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Tutto pronto per Sassuolo-Torino, match valido per la seconda giornata di campionato. Al Mapei Stadium si affrontano i neroverdi, reduce dalla sconfitta contro l'Atalanta, e i granata di Abate, sconfitti all'esordio dal Milan.
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Ecco le scelte di formazione di Aquilani e Abate. Non convocato, tra i neroverdi, Sebastiano Esposito, ufficializzato oggi, mentre va in panchina Berardi. Discorso analogo per Njie, destinato a lasciare il Torino con la Fiorentina che sta per chiudere l'affare.
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-TorinoSASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Volpato, Bowie, Lauriente. Allenatore: Alberto Aquilani
TORINO (3-4-2-1): Mascardi, Comuzzo, Coco, Cömert, Fortini, Fitz-Jim, Gineitis, Cacciamani, Vlasic, Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate
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