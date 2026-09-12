I bergamaschi perdono, con lo stesso risultato di sabato scorso, anche alla New Balance Arena contro il Cagliari

Marco Macca
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Stenta a decollare il progetto di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma di sabato scorso, infatti, i bergamaschi perdono, con lo stesso risultato, anche alla New Balance Arena contro il Cagliari.

pisacane
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In seguito alla rete di Mendy degli ospiti, prima della fine del primo tempo arriva il pareggio di Scamacca.

mendy

Nella ripresa, però, il calcio di rigore firmato Daniel Maldini regala la vittoria alla squadra di Pisacane.

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