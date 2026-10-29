La nona giornata di Serie A si chiude con il pareggio tra i viola di Vanoli e i nerazzurri di Sarri
VIDEO / Inter-Fiorentina, Calvarese rivela la posizione di Orsato sul contatto Viery-Thuram
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Termina con un pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Atalanta, ultima gara della nona giornata di Serie A. Un punto a testa che serve a poco a entrambe le squadre, attardate rispetto alle aspettative di inizio stagione. I nerazzurri di Sarri passano in vantaggio nel primo tempo con De Ketelaere, nella ripresa i viola di Vanoli ribaltano il punteggio con Njie e Joao Mario, ma nel finale arriva il gol di Zalewski.
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