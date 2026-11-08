Il programma dell'undicesima giornata di Serie A si chiude con un pareggio

Fabio Alampi

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Si chiude con un pareggio per 2-2 la sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus, ultima gara dell'undicesima giornata di Serie A. I padroni di casa passano subito in vantaggio con Pellegrino, ma i bianconeri rispondono poco dopo la mezz'ora con Woltemade. Nella ripresa i viola si riportano di nuovo avanti con Njie, ma ci pensa Bremer con un colpo di testa in anticipo su De Gea a rimettere le cose in parità.

ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27

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