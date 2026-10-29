Altro show della formazione di Alvini, sesta in classifica e sempre più rivelazione del campionato

Fabio Alampi
frosinone

VIDEO FCIN1908 / Frosinone-Inter, l'arrivo del pullman dei nerazzurri allo stadio

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Prosegue l'ottimo campionato del Frosinone, che spazza via il Lecce con un perentorio 5-1 e sale al sesto posto in classifica a quota 17 punti, uno solo in meno del Milan. Apre le marcature Cichella al 25' del primo tempo, raddoppia Calò su calcio di rigore. Nella ripresa non poteva mancare la firma di Raimondo, prima del poker di Birligea. Monteiro nel finale prova a rendere meno amaro il passivo per i salentini, ma ancora Birligea chiude i conti con il definitivo 5-1.

Frosinone Calcio v US Lecce - Serie A 2026/27

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