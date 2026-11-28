La formazione di Alvini ringrazia l'attaccante polacco e si porta momentaneamente al sesto posto in classifica
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Il Frosinone non vuole smettere di stupire. La formazione di Alvini, reduce da due sconfitte consecutive, ritrova la vittoria battendo con un netto 3-0 il Parma. Protagonista di giornata è l'attaccante polacco Bocek, autore di una clamorosa tripletta nella ripresa che vale il sesto posto momentaneo in classifica. Ennesimo crollo per gli emiliani di Gilardino, sempre terz'ultimi e al terzo ko di fila.
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