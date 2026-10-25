Bianconeri vittoriosi in Serie A dopo i risultati deludenti dell'ultima settimana: chi ha deciso il match del Via del Mare
La Juventus conquista tre punti sul campo del Lecce e si impone per 2-0 nell'ottava giornata di Serie A. Al Via del Mare, la squadra di Luciano Spalletti sblocca il risultato al 29' con Weston McKennie, bravo a sfruttare una punizione battuta da Douglas Luiz. Al 41' arriva il raddoppio firmato proprio dal centrocampista brasiliano, che trova la rete con una conclusione dalla distanza. I bianconeri riescono così a indirizzare la partita già nel primo tempo, gestendo il doppio vantaggio nella ripresa.
Nel finale, al 90'+5, il Lecce resta anche in dieci uomini: Kialonda Gaspar viene espulso per doppia ammonizione, con il secondo giallo rimediato per proteste. Per la Juventus arriva dunque un successo importante in trasferta, con McKennie e Douglas Luiz decisivi. Spalletti conquista così un po' di tregua dopo il periodo difficile, soprattutto in campionato con la sconfitta contro la Lazio del turno precedente.
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