Seconda vittoria consecutiva in casa per i brianzoli: apre Kouadio, a segno anche Robinson

Fabio Alampi
Robinson del Monza

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Brillante successo per il Monza, che batte 4-0 il Cagliari e conquista la seconda vittoria consecutiva in casa dopo quella contro il Sassuolo. Un'altra doppietta per il portoghese Varela, che sale così a quota 6 centri in campionato: chiudono il conto Kouadio e Robinson. Brutto ko per il Cagliari, che da oggi non è più la miglior difesa della Serie A.

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