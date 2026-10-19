Seconda vittoria consecutiva in casa per i brianzoli: apre Kouadio, a segno anche Robinson
VIDEO / Inter letteralmente stregata da Robinson del Monza: gli scenari
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Brillante successo per il Monza, che batte 4-0 il Cagliari e conquista la seconda vittoria consecutiva in casa dopo quella contro il Sassuolo. Un'altra doppietta per il portoghese Varela, che sale così a quota 6 centri in campionato: chiudono il conto Kouadio e Robinson. Brutto ko per il Cagliari, che da oggi non è più la miglior difesa della Serie A.
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