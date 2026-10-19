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Al podcast Numer1 si parla di allenatori giochisti e risultatisti. Il discorso viene avviato da Giuseppe Cruciani che cita anche Antonio Cassano: "Facciamo nomi e cognomi: c'è Antonio Cassano che dice: 'Perché le squadre italiane non prendono Andoni Iraola?'. Io faccio: 'Chi cazzo è?'. Poi vado a vedere e vedo che ha allenato il Bournemouth"

Replica Ivan Zazzaroni: "Però non fai questo mestiere". Risponde Cruciani: "Certo, è ignoranza mia. Prima parlavano bene anche di Slot, ha vinto la Premier e poi è stato cacciato. Comunque stiamo divagando". Zazzaroni lo incalza: "No, non stai divagando. Il calcio è questo"

Interviene poi Sandro Sabatini: "C'è un allenatore italiano che evidentemente non ha tanti amici che è Maresca che al City sta facendo nettamente meglio di Guardiola e nessuno lo dice. E Guardiola era il mito, bisognava prenderlo in Nazionale altrimenti non si poteva neanche mettere più la maglia azzurra. Maresca sta facendo meglio di Guardiola". Zazzaroni chiosa così: "Non esistono analisi, bisogna essere giustizialisti"