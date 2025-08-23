Comincia con una vittoria il campionato 2025/26 del Napoli: i campioni d'Italia in carica si impongono sul campo del Sassuolo con il punteggio di 0-2 e conquistano i primi 3 punti della stagione. Apre le marcature il "solito" McTominay al 17', nella ripresa arriva il gol all'esordio di De Bruyne. Gli emiliani chiusono in 10 per l'espulsione di Kone.
Serie A, Sassuolo-Napoli 0-2: esordio con gol per De Bruyne. Genoa-Lecce 0-0
I campioni d'Italia in carica debuttano con una vittoria in trasferta. Pareggio a reti bianche nell'altra gara delle 18:30
Nell'altra gara delle 18:30, pareggio a reti bianche tra Genoa e Lecce. Poche emozioni e un risultato che accontenta entrambe le formazioni.
