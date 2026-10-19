Seconda vittoria consecutiva per i granata, che agganciano il Napoli al nono posto in classifica
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Il programma della settima giornata del campionato di Serie A si chiude con la vittoria del Torino sul campo del Parma. Secondo successo consecutivo per i granata, che si impongono con il punteggio di 0-3 e agganciano il Napoli al nono posto in classifica con 10 punti: doppietta di Simeone e gol di Adams. Proseguono le difficoltà della formazione ducale: la cura Gilardino, per il momento, non sta dando frutti.
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