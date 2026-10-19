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Intervenuto a Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato così di Massimiliano Allegri e delle sue famose dichiarazioni del 2019 prima del suo addio alla Juventus:

"Le risatine in conferenza dei giornalisti sono la cosa peggiore di tutte. Era il 2019 ma le risatine le ho viste anche oggi in conferenza dopo quasi 8 anni. Se fossi un tifoso del Napoli non mi sentirei rispettato. Al Milan e alla Juve c'era la pletora intorno e le risate abbondavano, soprattutto quando vinci 5 scudetti di fila e chi arriva secondo è un perdente, un fallito e va deriso con tutti che ridono. Ovviamente è sarcasmo, non va bene.

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Ma le risatine le ho viste fare anche oggi a Napoli dove tutti i tifosi napoletani stanno sanguinando, si sono divertiti in questi anni e, lo dico io, si sono divertiti anche con Sarri mentre veniva preso per il culo facendo 82, 86 e 91 punti perché la squadra giocava a calcio e dominava. Contro quella Juve era impossibile vincere, Sarri fece 91 punti e ci fu solo gratitudine per il modo di offrire calcio e andare a testa alta in ogni stadio.

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La scelta di Allegri l'ha fatta Manna o De Laurentiis? Non è il segreto di Pulcinella che erano stati contattati altri allenatori. Il mercato non è stato fatto? I giocatori 4 mesi fa e 15 mesi fa hanno fatto un secondo e un primo posto. E Allegri poteva anche rifiutare. Se tra un mese migliorerà, sarò il primo a dirlo. Ma era stato fatto passare per buono il lavoro alla Juve, per positivo il lavoro al Milan non andando in Champions giocando pure senza Coppe. Se il Napoli arriva quinto come fa a fare mercato? Per farla migliorare c'è solo un modo: lavorando. Ma il lavoro lo può fare Allegri?"