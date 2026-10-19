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Antonio Cassano, dagli studi di "Viva El Futbol", ha parlato della Roma rispondendo alla domanda sulla possibilità di puntare allo scudetto: "Cosa manca alla Roma per puntare allo scudetto? 7-8 giocatori rispetto all'Inter. Alla conclusione, Lautaro deve stare fermo tanto, e invece l'Inter va a Bologna e vince. L'Inter ha centravanti un leader tecnico: è vero che Malen fa gol, come numeri si avvicinano, però…

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Le due mezzepunte hanno fatto grandi partite, ma poi vado a vedere: se uno ha un raffreddore? Kone adesso starà fuori, la difesa basta che un attimino manchi un titolare… E poi Wesley: quante partite farà? 500? Non è la stessa roba. All'Inter hai troppa scelta: se togli 7-8 giocatori all'Inter e li dai alla Roma può essere competitiva. Wesley tanto inferiore a Dumfries? Mi piace di più Wesley, tutta la vita Wesley. C'è un problema: Gasperini fa diventare buoni tutti. L'ho visto con Gosens, con Castagne, con Hateboer, con Zappacosta andato al Chelsea e rispedito indietro, ci ritroviamo adesso con Palestra che non so se ha i piedi invertiti…".