Esordio sfortunato sulla panchina neroverde per D'Aversa; un punto a testa per rossoblu e bianconeri
VIDEO / Zaniolo: "Tante volte sono etichettato come uno fuori dalle righe..."
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Sono terminate da pochi minuti le due sfide della dodicesima giornata di Serie A con calcio di inizio alle ore 15. Per il Sassuolo non porta frutti la cura D'Aversa, sconfitto in casa all'esordio sulla panchina neroverde: il Genoa di De Rossi vince grazie alla doppietta di Osmajic e sale a quota 16 punti in classifica.
Termina invece in parità la sfida tra Bologna e Udinese: 1-1 il punteggio finale e primo punto per Paolo Zanetti alla guida dei friulani. Padroni di casa in vantaggio al 43' con Zortea, Zaniolo risponde al 67' ed evita la sconfitta.
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