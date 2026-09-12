VIDEO / L'ex Inter Young: "Conte ci dava appuntamenti finti. Chi si lamentava è stato cacciato"

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Una partita spettacolare all'Olimpico tra Lazio e Milan, che si chiude con un pareggio per 2-2 nella classica gara dai due volti. Il primo tempo, infatti, è tutto di marca biancoceleste: la squadra di Gattuso, che arrivava a questa partita a punteggio pieno dopo 3 vittorie in tre partite, va infatti sul doppio vantaggio prima con Cancellieri e poi con Noslin.

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Nella ripresa, però, il Milan si riprende, trascinato da Diego Moreira, che segna una doppietta in pochissimi minuti.

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Alla fine, termina 2-2: la Lazio è momentaneamente prima a 10 punti, in attesa di Inter e Roma, in campo lunedì; il Milan, invece, sale a 8.