Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Vittoria pesante in zona retrocessione per il Monza, che batte con un sonoro 3-0 una Fiorentina irriconoscibile e sempre più in crisi.

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A decidere, la doppietta di Varela (prima su rigore, poi con un colpo di tacco stellare alla Crespo) e la rete di Ferguson. Due giocatori giovani, talentuosi, che stanno stupendo in positivo in questo inizio di stagione e che sono entrati anche nel mirino dell'Inter.

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Il Monza sale così a 10 punti, mentre la Fiorentina resta ferma a 9, con un solo punto di vantaggio sulla zona Serie B.