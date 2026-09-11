Prima vittoria stagionale per la formazione viola, show dell'argentino
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Il programma della quarta giornata del campionato di Serie A si apre con la vittoria della Fiorentina sul campo del Venezia. Primo successo stagionale per la formazione viola ed esordio vincente per Paolo Vanoli, tornato alla guida della squadra dopo l'esonero di Fabio Grosso. Allo stadio Penzo va in scena il Franco Mastantuono show: 2-4 il risultato finale, con tripletta dell'argentino arrivato in estate dal Real Madrid. Di Pellegrino l'altro gol della Fiorentina. Ai padroni di casa non è bastato passare in vantaggio con Adams al 22' del primo tempo. Tardiva la rete nel finale di Hainault. I ragazzi di Stroppa rimangono in fondo alla classifica con 0 punti.
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