L’Udinese perde Jakub Piotrowski. Il centrocampista polacco classe 1997, titolare nelle prime tre giornate di questo campionato, è costretto a fermarsi al causa di un problema al cuore.

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Uscito anzitempo lunedì sera in occasione della sfida contro la Lazio al BluEnergy Stadium di Udine, match valido per la terza giornata e vinto per 2-1 in rimonta dai biancocelesti di Gattuso, Jakub Piotrowski si è sottoposto a esami specifici che hanno evidenziato un’ aritmia cardiaca beniga, come quella accusata da Scott McTominay.

Out contro l’Inter

Come comunicato dall’Udinese, il calciatore si sottoporrà a un intervento di ablazione cardiaca e poi dovrà osservare un periodo di riposo.

Il classe 1997 salterà, dunque, la sfida tra Inter e Udinese, in programma lunedì sera a San Siro e valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.

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La nota dell’Udinese

“Udinese Calcio comunica che, durante la partita contro la Lazio, Jakub Piotrowski ha evidenziato una lieve aritmia cardiaca benigna.

Il centrocampista polacco si sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento di ablazione cardiaca dopo il quale, osservato un periodo di riposo, potrà tornare alla regolare attività agonistica”.