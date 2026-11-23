Il programma della dodicesima giornata di Serie A si chiude con la sfida tra brianzoli e toscani
Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari
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Il programma della dodicesima giornata di Serie A si chiude con la sfida dello stadio Brianteo tra Monza e Fiorentina. Juric opta per Thiam in porta, con Varela punto di riferimento in avanti. Vanoli si affida a Mastantuono e conferma Pedro Gonçalves.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Goglichidze, Kouadio, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina, Robinson; Varela.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai, Pedro Gonçalves; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto.
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