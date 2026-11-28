Il programma della tredicesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra granata e biancocelesti
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Il programma della tredicesima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Torino e Lazio. I granata non rinunciano al tandem offensivo composto da Simeone e Adams, i biancocelesti devono fare a meno di Tatlor ma ritrovano Zaccagni in attacco, con Pinamonti in panchina.
Formazioni ufficiali:
Torino (3-5-2): Perri; Comuzzo, Coco, Patterson; Vlasic, Casadei, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Simeone, Adams.
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
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