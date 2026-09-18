Grazie alla doppietta di Gustavo Varela, il Monza batte 2-1 il Sassuolo e ottiene così la prima vittoria del suo campionato
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Prima vittoria in campionato per il Monza di Ivan Juric che regola 2-1 il Sassuolo all'U-Power Stadium. Decisiva la doppietta di Varela, a segno già nel match contro l'Inter alla prima di campionato e nel successivo match contro l'Udinese.
Dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni, il match si sblocca nella ripresa: Varela svetta di testa al 51' sul cross di Birindelli ma è evidente la papera di Muric per il vantaggio dei brianzoli. Al 63' sempre Varela realizza il rigore concesso per un fallo su Dani Mota, spiazzando il portiere del Sassuolo.
Sassuolo che riapre il match con una splendida punizione di Adzic e proprio nel finale Bowie sfiora il gol del 2-2. Finisce 2-1, prima vittoria del Monza che sale a 4 punti mentre il Sassuolo incappa nel secondo KO stagionale ed è a quota 7.
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