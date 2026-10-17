In attesa che suo fratello Aleksandar si prenda la scena con la maglia dell'Inter, Filip Stankovic è stato protagonista assoluto in Venezia-Napoli. Il giovane portiere e figlio dell'ex centrocampista nerazzurro Deki ha parato un calcio di rigore a Kevin De Bruyne quando il risultato al Penzo era già di 1-0 in favore dei padroni di casa. Ma non solo. E' stato decisivo più volte nell'assalto finale della squadra di Massimiliano Allegri, che ha chiuso in avanti alla disperata ricerca almeno di un pareggio che non è arrivato.

A decidere l'incontro è stato un guizzo di Adams a inizio ripresa, approfittando di un errore in copertura di Rrahmani e di una deviazione beffarda nel tiro che ha trafitto Meret. Bagna con un successo quindi Davide Nicola il suo esordio sulla panchina del Venezia, nella quale Stankovic è stato il migliore in campo. Per gli azzurri continua il momento complicato: comincia a scricchiolare probabilmente la panchina di Allegri.