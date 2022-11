Inter Women, Guarino: “Reazione c’è stata, ma doveva arrivare prima”

«C'è un grosso rammarico per la prestazione, al di là del risultato. Abbiamo buttato via il primo tempo e parte del secondo, non l'abbiamo giocata come l'avevamo preparata questa gara ed è il rammarico più grosso. La reazione c'è stata, ma doveva arrivare prima. C'è da lavorare e continuare ad insistere su certi concetti, sulle variabili che porta una gara e bisogna reagire in fretta, sin dalle prime battute e lo abbiamo fatto troppo tardi», ha dichiarato.