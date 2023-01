Inter Women, Guarino: “Due gare in una. Gol presi non ci lasciano tranquilli”

“Abbiamo sicuramente giocato due partite oggi, quella del primo e quella del secondo tempo. Nel primo una squadra che voleva fare la partita, che l’ha dominata e si è portata in vantaggio di 3 gol. Purtroppo non abbiamo saputo gestire quel vantaggio e il secondo tempo è stata un’altra gara, non abbiamo giocato alla nostra altezza e abbiamo subito la loro aggressività. Abbiamo preso questi 2 gol che non ci lasciano tranquilli per la partita di ritorno”, le sue parole.