Inter Women, le convocate di Rita Guarino per la sfida con il Pomigliano

Dopo la sfida contro la Juventus, torna in campo l'Inter di coach Rita Guarino: ecco le convocate per il match contro il Pomigliano

Dopo la sfida contro la Juventus, torna in campo l'Inter di coach Rita Guarino. La terza giornata di ritorno della prima fase della Serie A TIM femminile vedrà le nerazzurre impegnate sabato 10 dicembre contro il Pomigliano al Campo Sportivo Comunale di Palma Campania: il match è in programma alle ore 12.30.

Quella contro il Pomigliano sarà l'ultima partita del 2022 per l'Inter, che al momento occupa la quarta posizione in classifica con 19 punti, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi ottenuti in undici turni di campionato. Il Pomigliano arriva alla sfida contro l'Inter dopo aver sconfitto la Sampdoria nell'ultima giornata: la squadra campana ha collezionato 10 punti totali e occupa l'ottavo posto in classifica.