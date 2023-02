Inter Femminile, Guarino: “Non era facile battere il Sassuolo. Ora recuperiamo energie”

L'Inter Femminile batte il Sassuolo 3-0 e raccoglie tre punti importantissimi che portano le nerazzurre a quota 32 in classifica, a due lunghezze da Juventus e Fiorentina. Al termine della gara Rita Guarino ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "Non era facile portare a casa 3 punti. Il Sassuolo è una squadra che gioca bene, imprevedibile con giocatrici che sanno palleggiare. È stata una partita in cui le ragazze hanno dovuto mettere tutta l'attenzione per fare bene".