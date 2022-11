Inter Women, 0-0 con la Fiorentina: nerazzurre al quarto posto in classifica

Partita che inizia a ritmi bassi, con una fase di studio in cui le due squadre non spingono. L'Inter si affaccia per la prima volta dalle parti dell'area viola all'8', con un tiro centrale di Karchouni bloccato da Schroffenegger al termine di un contropiede amministrato da Bonetti. La Fiorentina prova a gestire il possesso palla senza però essere creare grandi occasioni, mentre l'Inter è abile a sfruttare la sua velocità in ripartenza: al 17' Bonetti si rende pericolosa con un tiro da fuori che esce di poco alla destra di Schroffenegger. Undici minuti più tardi è ancora l'Inter a creare un'occasione al termine di una grande azione a tutto campo: Simonetti è bravissima a trovare Bonetti in area, ma il tiro dell'attaccante non trova la porta della Fiorentina per pochissimo. Tra il 34' e il 35' l'Inter va alla conclusione per due volte, prima con Polli dal limite dell'area e poi con Marinelli, ma in entrambe le circostanze Schroffenegger interviene senza problemi. La Fiorentina si fa vedere per la prima volta dalle parti di Durante al 37', con un tiro di Mijatovic respinto dal portiere nerazzurro: sugli sviluppi dell'azione Monnecchi conclude molto alto da posizione favorevole. Sul finale del primo tempo l'Inter colleziona le sue occasioni migliori per sbloccare il match. Al 40' un tiro di Polli dal limite dell'area viene deviato in angolo; sul corner battuto da Karchouni è la stessa attaccante nerazzurra a colpire di testa, trovando però la traversa: il pallone ritorna poi sui piedi di Polli, ma il suo tiro viene respinto sulla linea da un grande intervento di Parisi. Passano quattro minuti e l'Inter va ancora una volta vicinissima al gol con Karchouni, ma il tiro di prima intenzione della centrocampista francese si stampa sul palo alla destra di Schroffenegger.