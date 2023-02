Inter Women, Alborghetti: “Daremo il massimo nella seconda fase. Juventus? Lì per vincere”

"Bisogna continuare a lavorare così, daremo il massimo anche nella seconda fase. 35 punti? Pensiamo partita dopo partita, non ci siamo fatti prospettive, abbiamo fatto tanti punti ma ne abbiamo lasciati alcuni, ora sarà un'altra storia. Juventus in Coppa Italia? Si va lì per vincere, metteremo tutto quello che abbiamo, ci sarà da gestirla bene ma daremo il massimo. Gran gol? Finalmente, ero lì, ho tirato d'istinto"