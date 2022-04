Inter Women, Guarino: “Vinto contro una squadra forte. Cosa chiedo alle ragazze”

Rita Guarino, tecnico dell’Inter femminile, ha commentato così a Inter TV la vittoria della squadra per 2-0 contro la Fiorentina

Rita Guarino, tecnico dell’Inter femminile, ha commentato così a Inter TV la vittoria della squadra per 2-0 contro la Fiorentina: “La Fiorentina è una squadra forte, che ha diverse calciatrici che possono metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Non era semplice portarsi in vantaggio e consolidare il risultato, tenere botta ad alcune loro occasioni. In alcune potevamo essere più ciniche anche noi, ma complessivamente anche con qualche sbavatura tecnica la partita mi è piaciuta. Io chiedo alle ragazze la continuità di prestazioni, al di là dei risultati la prestazione deve essere sempre all’altezza del valore tecnico, le ragazze stanno rispondendo bene. Sosta? Nel finale di stagione affronteremo il Verona già retrocesso, ma dovremo andare con rispetto, senza abbassare la guardia, poi per le ultime ci penseremo più avanti”.