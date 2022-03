Inter Women, Guarino: “Importante fare bene oggi. Gara con la Juve si prepara da sola”

A Inter TV, coach Rita Guarino ha parlato così dopo la vittoria delle nerazzurre per 4-3 contro la Sampdoria di oggi

A Inter TV, coach Rita Guarino ha parlato così dopo la vittoria delle nerazzurre per 4-3 contro la Sampdoria: “Ho visto un’Inter che ha approcciato benissimo alla gara. Ci siamo portati in vantaggio sfruttando gli spazi che avevamo studiato, che potevano essere attaccati. Sono contenta dell’approccio, poi abbiamo commesso qualche errore, concesso delle opportunità alla squadra. Abbiamo rischiato di mettere in pericolo la partita per errori nostri. Noi molto bene, abbiamo lavorato bene in queste settimane e mi aspettavo una voglia di riscatto. Abbiamo messo in campo le nostre qualità che sono tante contro la Samp che ha fatto bene finora. Era importante fare bene. Sfida con la Juventus? Chiaro che si prepara da sola, alza tantissimo le motivazioni, tutti contro la prima in classifica vogliono dare il massimo. Mi aspetto una settimana importante per cercare di giocarcela a Torino”.