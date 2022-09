Inter Women, Guarino: “Contenta della reazione contro la Juve. Non accettavo…”

Pari in extremis per l'Inter Women in casa della Juventus quest'oggi. Il 3-3 lascia soddisfatta Rita Guarino, intervenuta ai microfoni di Inter TV nel post partita: "L'emozione è sempre tanta ed è normale, ma l'abbiamo già sciolta nelle altre partite. Cercavamo di fare risultato qui anche per capire quali fossero stati i progressi dell'ultimo anno, sono contenta soprattutto della capacità di reagire dopo il primo tempo. Loro palleggiavano con troppa tranquillità e non lo accettavo assolutamente. Non aggredivamo il loro fraseggio nello stretto, ho chiesto maggiore attenzione. Le ragazze non ci stavano a tornare a casa con zero punti e sono state brave a rimanere focalizzate fino all'ultimo secondo. Sono soddisfatta della capacità di rimanere in partita. L'obiettivo? Giocare sei volte contro la Juventus, tanto per iniziare".