Inter Women, Guarino: “Vittoria bella e pesante, concentrazione sempre alta”

Dopo la vittoria per 4-0 contro la Sampdoria, coach Rita Guarino ha parlato così a Inter TV della prova della sua Inter: “Vittoria bella e pesante? Sì, decisamente, è un avvio importante, non solo perché abbiamo abbondantemente vinto la partita, ma anche per la prestazione offerta oggi.