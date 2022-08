L’Inter Women riparte col botto: 4-1 al Parma per le ragazze di Guarino

Si apre con una vittoria il cammino in Serie A delle Inter Women. Allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni nell'esordio stagionale, finisce 4-1 la prima giornata di campionato contro il Parma. Rita Guarino schiera Durante tra i pali, Van der Gragt e Alborghetti al centro della difesa, Santi in regia con Bonetti, Chawinga e Marinelli in avanti. Ottimo l’approccio delle nerazzurre nel primo tempo, con il primo affondo di Karchouni e il vantaggio al quarto d’ora di gioco firmato da Van der Gragt che colpisce di testa e supera Capelletti nella gara d’esordio con la maglia dell’Inter. I ritmi aumentano e sono ancora le nerazzurre a creare pericoli in area del Parma: l’olandese dopo il gol ci riprova di testa, mentre Capelletti blocca Marinelli lanciata verso la porta. Le premesse sono quelle del raddoppio interista che arriva al 44’ con un’azione ben costruita sull’asse Bonetti-Simonetti che serve di prima intenzione Karchouni, perfetta nel chiudere di testa per il 2-0.