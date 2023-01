Inter Women, Fordos: “Conosciamo bene il Parma, siamo motivate. La pausa…”

In attesa del campionato, l'Inter Women di Rita Guarino sarà impegnata domani nella sfida valida per la 3° giornata del girone di Coppa Italia Femminile in casa del Parma.

“Durante la sosta abbiamo trascorso del tempo con le nostre famiglie, la pausa ci ha trasmesso energie per il prosieguo della stagione. Siamo molto motivate, non vediamo l'ora di tornare in campo - ha detto Beatrix Fordos-. Tutte le partite sono fondamentali per noi, sia in campionato sia in Coppa Italia: vogliamo dimostrare di essere forti e passare il turno. Sarà la terza partita stagionale con il Parma, è una squadra che conosciamo bene: questo ci aiuterà a prepararci al meglio, sarà una partita combattuta.”