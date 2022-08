Inter Women, l’orario e la data dell’esordio in campionato contro il Como

Attraverso un comunicato ufficiale, la FIGC ha reso noto la data e l'orario di inizio della Serie A Femminile 2022-2023. L'Inter esordirà in casa, al Suning Youth Development Center in Memory of Giacinto Facchetti lunedì 29 agosto 2022 alle ore 19 contro il Parma. Il match inaugurale del campionato sarà tra Como e Juventus, sabato 27 alle 20.30.